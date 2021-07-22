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Доверчивая пенсионерка из Карелии перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Новости. Криминал
16:09, 29 Июля 2021
фото: balakovolife.ru

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Мошенники обманули пожилую жительницу Карелии и выманили у нее более 490 тыс. рублей.

Полиция проводит проверку по заявлению 73-летней жительницы Сортавалы о мошенничестве. Женщина перевела почти 500 тыс. рублей неизвестным, которые обещали компенсировать ей покупку нелекарственных препаратов. Об этом информирует МВД.

По словам пенсионерки, неизвестные связались с ней по телефону и предложили получить крупную денежную выплату. Они сообщили, якобы фирма, в которой она оформила покупку биологически активных добавок к пище, поставляла некачественные продукты, и эти средства могли повлечь вред здоровью.

Ссылаясь на решение официальных инстанций, жительнице Приладожья сообщили, что ей назначена выплата в размере 500 тыс. рублей. Однако, как пояснили мошенники, для ее оформления следовало совершить несколько денежных переводов.

Женщина перечислила более 490 тыс. рублей путем моментальных платежей на имена физических лиц, не осознавая, что направленная сумма почти сравнялась с обещанной компенсацией. После совершения последнего платежа, так и не получив обещанную компенсацию, женщина поняла, что пополнила счета злоумышленников.

Сотрудники сортавальской полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска сыграл на бирже с мошенниками и потерял 200 тысяч рублей.

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