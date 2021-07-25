Житель Петрозаводска сыграл на бирже с мошенниками и потерял 200 тысяч рублей

В полицию 60-летний петрозаводчанин обратился, когда не смог снять прибыль со чета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний горожанин. Он хотел увеличить свой доход, заработав в интернете, но попался на уловки аферистов.

Полицейским мужчина рассказал, что в апреле нашел объявление в интернете о заработке. Оставил свои личные данные и номер телефона. Мужчине перезвонили и помогли создать личный кабинет. На свой счет он положил 20 тысяч рублей. И больше никаких манипуляций с деньгами не производил, так как не понимал, как работает биржа и боялся потерять средства.

В июне ему начали поступать звонки от менеджера данной компании. Он предложил увеличить сумму на счете и рассказывал, как и во что стоит вкладывать средства.

Петрозаводчанин послушал псевдоэксперта и перевел на счет еще 201 000 рублей. А когда баланс начал расти и превысил 5,5 тыс. долларов, мужчина решил вывести средства. Но менеджер сообщил, что для этого будет необходимо оплатить комиссию – 1 000 долларов. Тогда горожанин решил, что его обманывают, и обратился в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску по данному факту проводится проверка.