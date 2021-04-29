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Движение ограничат на Перевалке в Петрозаводске из-за строительства ливнёвки

Новости. Общество
14:41, 30 Апреля 2021
фото: © Яндекс.Карты
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Схема движения транспорта изменится на Суоярвской улице.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в понедельник, с 6 часов 3 мая до 6 часов 4 мая будет ограничено движение транспорта на Суоярвской улице в районе дома № 22. Участок проезжей части будет закрыт на время производства земляных работ. Застройщик будет прокладывать ливневую канализацию.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, накануне Дня Победы изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска.

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