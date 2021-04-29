Накануне Дня Победы изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Ограничения вводятся на 8 и 9 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 8 мая с 17.00 начнёт действовать запрет остановки на улице Фридриха Энгельса (между проспектом и площадью Ленина), на площади Ленина, на улицах Заводская Линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на Пушкинской улице (от проспекта Карла Маркса до улицы Германа Титова), на улице Германа Титова (между улицами Пушкинской и Куйбышева), а также на улицах Фаддеевской и Луначарского (от Фаддеевской улицы до набережной Гюллинга).

В День Победы 9 мая с 8.00 до 23.00 все указанные выше участки городских магистралей, за исключением улиц Пушкинской и Германа Титова, превратятся в пешеходные зоны. Также проезд транспорта будет запрещён на улице «Правды» — между улицами Казарменской и Куйбышева. С 16.30 возобновится движение по улицам Фридриха Энгельса, Заводская Линия, Гоголя (от улицы Герцена), площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Ограничения призваны повысить безопасность и предупредить дорожно-транспортные происшествия на время проведения массовых мероприятий. 9 мая жителей и гостей карельской столице ждёт обширная праздничная программа.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.