Реклама на сайте
Прислать новость
Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем
29.04.2021 21:30
Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники 12
29.04.2021 16:54
Синоптики сообщили, когда в Карелию придет тепло 1
Сегодня 07:15
Власти Карелии расставили фотоловушки на помойках 8
29.04.2021 11:58
В Карелии выбрали лучшего воспитателя года 1
29.04.2021 18:20
Дети передали тайное послание и спасли мать от домашнего насилия 1
29.04.2021 19:40

Накануне Дня Победы изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Новости. Общество
09:52, 30 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Ограничения вводятся на 8 и 9 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 8 мая с 17.00 начнёт действовать запрет остановки на улице Фридриха Энгельса (между проспектом и площадью Ленина), на площади Ленина, на улицах Заводская Линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на Пушкинской улице (от проспекта Карла Маркса до улицы Германа Титова), на улице Германа Титова (между улицами Пушкинской и Куйбышева), а также на улицах Фаддеевской и Луначарского (от Фаддеевской улицы до набережной Гюллинга).

В День Победы 9 мая с 8.00 до 23.00 все указанные выше участки городских магистралей, за исключением улиц Пушкинской и Германа Титова, превратятся в пешеходные зоны. Также проезд транспорта будет запрещён на улице «Правды» — между улицами Казарменской и Куйбышева. С 16.30 возобновится движение по улицам Фридриха Энгельса, Заводская Линия, Гоголя (от улицы Герцена), площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Ограничения призваны повысить безопасность и предупредить дорожно-транспортные происшествия на время проведения массовых мероприятий. 9 мая жителей и гостей карельской столице ждёт обширная праздничная программа

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-30 10:27:05
Социопат , ты где ? Ты должен здесь писать , про шах и мат и про "либерду" ... :)
кир
2021-04-30 11:10:06
Off, а ты про колготки и Северную Корею. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
23.04.2021, 13:31
Путин согласился сделать длинные выходные в мае
23.04.2021, 08:05
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок

Аналитика

Сегодня 09:12
Политкухня
«В выборах участвовать не планировала» 7
В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», хотя ее там хотят «сохранить».
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 9
28.04.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»