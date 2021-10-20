Двоим водителям и ребенку потребовалась медпомощь после ДТП на скользкой дороге в Петрозаводске (СРОЧНО)

На Комсомольском проспекте столкнулись два автомобиля, медики осматривают троих человек, среди которых – 6-летний ребенок, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как сообщили «Столице на ОНего» в Госавтоинспекции города, сегодня вечером, 20 октября в 17.40, на Комсомольском проспекте, в районе Президентского кадетского училища, столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, столкновение произошло в тот момент, когда одно из транспортных средств ушло в занос на скользкой дороге. В результате медицинская помощь потребовалась троим участникам ДТП – двоим водителям и 6-летнему ребенку.

Подробности аварии уточняются.