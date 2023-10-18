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Экс-директор школы в Ведлозере объяснила, зачем ей понадобились учебные ноутбуки

Новости. Криминал
08:46, 19 Октября 2023
фото: © jur24pro.ru

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Один из трех ноутбуков она взяла из школы и передала дочери для работы.

Пряжинский районный суд огласил приговор в отношении бывшего директора ведлозерской средней школы Е.А. Евсеевой. 63-летнюю женщину признали виновной в растрате.

В суде выяснили, что каждый из трех ноутбуков стоит 32 тысячи рублей. Сама Евсеева вину не признала и пояснила, что в 2019 году для нужд школы купили шесть ноутбуков. Их не передали работникам, а держали на хранении.

По словам экс-директора, один ноутбук она взяла из школы и передала дочери для работы. Второй отдала сыну для учебы, он сломался, и тогда Евсеева принесла ему из школы еще один. 

Технику женщина спокойно забирала, поскольку была уверена, что ноутбуки списаны. Преступного умысла у нее не было, заявила Евсеева. 

Приговор суда - год лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев. Похищенную технику изъяли во время обысков и передали обратно в школу.

Приговор не вступил в законную силу, рассказали на сайте суда. Напомним, ранее Евсеевой вынесли приговор за хищение двух школьных телевизоров. 

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