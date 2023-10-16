Экс-директор школы в Карелии, обвиненная в хищении телевизоров, забрала себе еще и три ноутбука

Пряжинский суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.
Прокуратура Пряжинского района поддержала государственное обвинение в отношении бывшего директора ведлозерской средней школы. Женщину признали виновной в растрате.
Следствие и суд установили, что с ноября 2019 года по июль 2022 года директорприсвоила себе три ноутбука.
В результате администрации Пряжинского национального района как учредителю школы нанесен материальный ущерб на 90 тысяч рублей.
Приговор суда - год лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев, рассказали в прокуратуре Карелии.
Напомним, ранее в отношении этой же женщины возбуждали другое уголовное дело - о хищении двух школьных телевизоров.
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