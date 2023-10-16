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Экс-директор школы в Карелии, обвиненная в хищении телевизоров, забрала себе еще и три ноутбука

Новости. Криминал
16:15, 18 Октября 2023
фото: © www.m5zn.com

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Пряжинский суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.

Прокуратура Пряжинского района поддержала государственное обвинение в отношении бывшего директора ведлозерской средней школы. Женщину признали виновной в растрате.

Следствие и суд установили, что с ноября 2019 года по июль 2022 года директорприсвоила себе три ноутбука. 

В результате администрации Пряжинского национального района как учредителю школы нанесен материальный ущерб на 90 тысяч рублей.

Приговор суда - год лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев, рассказали в прокуратуре Карелии. 

Напомним, ранее в отношении этой же женщины возбуждали другое уголовное дело - о хищении двух школьных телевизоров. 

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