Экс-директор школы в Карелии, обвиненная в хищении телевизоров, забрала себе еще и три ноутбука

Пряжинский суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно.

Прокуратура Пряжинского района поддержала государственное обвинение в отношении бывшего директора ведлозерской средней школы. Женщину признали виновной в растрате.

Следствие и суд установили, что с ноября 2019 года по июль 2022 года директорприсвоила себе три ноутбука.

В результате администрации Пряжинского национального района как учредителю школы нанесен материальный ущерб на 90 тысяч рублей.

Приговор суда - год лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев, рассказали в прокуратуре Карелии.



Напомним, ранее в отношении этой же женщины возбуждали другое уголовное дело - о хищении двух школьных телевизоров.