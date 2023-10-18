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В прокуратуре рассказали о втором приговоре за растрату экс-директору сельской школы в Карелии

Новости. Криминал
16:46, 18 Октября 2023
фото: © Наталья Антонова / vk.com/nataljaantonova

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Вначале женщину наказали условно за хищение двух школьных телевизоров, а затем - трех ноутбуков.

К шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода приговорили бывшего директора средней школы в Ведлозере по уголовному делу о растрате.

Как мы сообщали ранее, с декабря 2021 по июль 2022 года 63-летняя женщина похитила из школы два телевизора, которыми распорядилась по собственному усмотрению. 

В результате администрации Пряжинского района как учредителю школы был причинен материальный ущерб на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Телевизоров хватились во время инвентаризации после назначения на должность нового директора школы. Технику удалось вернуть.

Напомним также, позже сельчанку наказали условно по второму делу - уже о хищении трех школьных ноутбуков. 






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