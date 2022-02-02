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Экс-глава поселения в Карелии получил «условку» за растрату средств, выделенных на пожарный пирс

Новости. Криминал
15:57, 03 Февраля 2022
фото: © rweek.ru; © Следком РФ по РК

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Бывший глава администрации одного из поселений Медвежьегорского района признан виновным в растрате и присвоении бюджетных средств, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 69-летний подсудимый, занимая пост главы одного из сельских поселений Медвежьегорского района, в 2018 году совершил хищение вверенных ему средств. Эти деньги были выделении поселению на строительство пожарного пирса. Объект был построен, но он был признан не пригодным для пожаротушения. Местному бюджету причинен материальный ущерб в сумме 161 700 рублей.

Также подсудимый в 2018 году под условием развития территориального местного самоуправления, используя мнимую сделку, присвоил себе 12000 рублей из бюджета.

Суд признал экс-главу администрации поселения виновным в совершении двух преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Сортавале ведётся следствие по уголовному делу о растрате четверти миллиона рублей, фигуранткой которого стала 35-летняя сотрудница фирмы.

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Комментарии

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Саныч
2022-02-03 16:18:24
Первое предложение выглядит незаконченным.
комба
2022-02-03 16:10:54
Фигня, а не суд.
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