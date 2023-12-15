Эксперт Банка России рассказал, как защититься от попадания в финансовую пирамиду

В России почти в полтора раза увеличилось количество нелегальных финансовых организаций.

Современные финансовые пирамиды действуют под видом псевдоинвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе национального банка. За 9 месяцев 2023 года Банк России выявил около 2,2 тыс. финансовых пирамид.

Как отметили в источнике, это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом 98% пирамид действовали в интернете, чаще всего — под видом анонимных псевдоинвестиционных проектов.

«Реклама гарантированного заработка на инвестициях в некие высокодоходные проекты обычно размещается в соцсетях и мессенджерах. В ней организаторы финансовых пирамид обещают участникам быструю, иногда даже почасовую прибыль значительно выше рыночной, уверяя, что вложенные средства моментально запускаются в оборот. На самом деле реальной экономической деятельности организаторы пирамид не ведут, а собрав деньги, быстро закрывают свои проекты», — пояснил начальник отдела безопасности отделения Банка России по Карелии Вадим Попов.

Нередко финансовые пирамиды убеждают людей приобретать якобы перспективную криптовалюту или инвестировать в криптовалютные проекты. Две трети выявленных в этом году пирамид привлекали средства участников именно таким способом, подчеркнули в источнике.

«Если некая компания обещает высокую доходность инвестиций без всякого риска, предлагает бонусы за привлечение в проект новых участников, активно рекламирует свои услуги, при этом не предоставляет точную информацию, чем именно занимается и каковы ее активы, — это финансовая пирамида!», — рассказал Вадим Попов.

Эксперт порекомендовал перед заключением договора обязательно проверить компанию на сайте Банка России через раздел «Проверить финансовую организацию» и поискать ее в списке компаний с признаками нелегальной деятельности в том же разделе сайта. Если компания там есть, иметь с ней дело не стоит, — предупредил Вадим Попов.

Всего за 9 месяцев 2023 года Банк России выявил более 4,1 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности (финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные участники рынка ценных бумаг и др.). Информацию о них направили в правоохранительные органы для дальнейшего пресечения недобросовестных практик.

По инициативе Банка России в этом году был ограничен доступ почти к 8,4 тыс. сайтов и страниц в соцсетях, включая повторно созданные, которые использовались организаторами псевдоинвестиционных схем и нелегальными кредиторами.