В России за 2 года в 2,5 раза выросло число выявленных финансовых пирамид

С начала года Центробанк России выявил 2176 финансовых пирамид, что стало абсолютным рекордом.

В России почти в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид — до 2176, сообщили «Известиям» в Центробанке. За девять месяцев этого года регулятор выявил таких проектов на 47% больше, чем за такой же период 2022 года (тогда их было 1481). А по сравнению с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.

При этом доля финпирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%). Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики.

Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям и в целом к поиску дополнительных доходов — в том числе на фоне ситуации в экономике, полагают в Центробанке. С другой стороны, сам регулятор постоянно актуализирует свою систему мониторинга, что влияет на выявляемость нелегальных ресурсов. Механизм блокировки в борьбе с ними помогает пока не слишком эффективно — в ответ на каждое ограничение доступа создаются новые проекты-клоны.

Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram.

«Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект», — пояснили в Банке России.

Но не все выявленные пирамиды были внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет ЦБ. В частности, по закону о персональных данных туда нельзя предоставлять сведения о физических лицах, но в правоохранительные органы и кредитные организации такая информация передается, пояснили в пресс-службе регулятора.

«Они могут использовать нашу информацию и противодействовать нелегалам с помощью инструментов, предусмотренных в антиотмывочном законодательстве», — добавили там.

Названное Центробанком число — это абсолютный исторический рекорд, такого разгула пирамид в России еще не было, заявили «Известиям» в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Там назвали текущую ситуацию пирамидоапокалипсисом и добавили, что решить ее должна помочь новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры. Ее одобрило правительство в октябре этого года, документ начнет действовать с января 2024 года.

«Предыдущая стратегия, которая работала с 2017 года, тоже дала свои результаты, но ситуация катастрофически ухудшилась с началом пандемии и продолжает ухудшаться в условиях экономического кризиса, усиления санкций, — считает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт Финансового университета при правительстве Марат Сафиулин. — По последним исследованиям Минфина, только 10% россиян в состоянии назвать признаки пирамиды. Это значит, что 9 из 10 граждан могут стать потенциальными жертвами пирамид».

Сейчас разрабатывается дорожная карта по реализации новой стратегии. Одним из ожидаемых ее результатов станет повышение умения россиян распознавать нелегальных участников рынка и противостоять угрозам социальной инженерии.