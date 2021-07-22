Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет

Современные смартфоны служат обычно около пяти лет, но этот срок может быть и больше, считает эксперт.

Первые смартфоны были технологичными для своего времени, но не слишком надежными устройствами. Постепенно «живучесть» гаджетов повышалась, современный смартфон может служить пять лет и даже больше. Фактическим ограничителем продолжительности жизни девайсов теперь выступает время, в течение которого производитель готов поддерживать свою продукцию, отметил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Как правило, производитель заявляет о сроке службы смартфона от трех до пяти лет. Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет. Срок службы в данном случае — это срок, когда производитель поддерживает смартфон комплектующими и запасными частями», — объяснил специалист.

Но и после того, как вы приобрели новый гаджет, старое устройство может вам послужить, считает Эльдар Муртазин.

«Смартфон можно использовать еще в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка. Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет. Производительность и скорость будут на уровне для решения конкретной задачи», — заключил Эльдар Муртазин.

Способов использовать морально устаревший, но еще работоспособный смартфон — масса, интернет полон соответствующими советами. Но при этом, естественно, всю ответственность за такую «вторую жизнь» устройства несет его владелец. И в случае тех или иных неприятных сюрпризов претензии можно будет предъявить только самому себе.