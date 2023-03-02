Эксперт рассказал, как шутка о драке между подростками превратила любителей аниме в «ЧВК Рёдан»

Движение «ЧВК Рёдан», с которым связывают массовые драки подростков, создали медийщики и политики, считает специалист по работе с молодежью из Петрозаводска.

«Есть в интернете люди, которые делают шутки. Не все эти шутки понимают, и начинаются какие-то страшные истории. Так было и с «ЧВК Рёдан», — уверен директор АНО «Вирма», специалист по работе по работе с молодежью Антон Воронов.

История создания анимешного движения действительно началась с драки. В середине февраля в одном из московских торговых центров «оффники», околофутбольные фанаты, увидели анимешников. Им не понравилась их внешний вид: длинные волосы, узкие брюки. Спортивные парни, как когда-то люберецкие качки, беспощадно расправляющиеся со странными прическами хиппи и металлистов, решили проучить приверженцев японского искусства. Но анимешники оказались сильнее и одержали верх в драке. Инцидент показался очень смешным некоторым пользователям интернета. Ради шутки сидящие на форумах «Двач» прозвали анимешников «ЧВК Рёдан», поскольку ЧВК «Вагнер» сейчас у всех на слуху, а отряд охотников из аниме «Хантер х Хантер» просто забавный. Но не все эту шутку прочли. «Оффники» обиделись и пошли искать «рёданцев», нападая на случайных анимешников, которые пытались дать сдачи. Полиция стала пресекать драки, задерживая подростков в торговых центрах в разных городах страны, включая Петрозаводск.



фото: соцсети

«За две недели у нас появилась субкультура. А история в том, что не нужно ловить анимешников, а нужно ловить «банды гопников» и «этнические банды», которые давно ходят по торговым центрам и бьют тех, кто им не нравится», — уверен Воронов.

Подробнее читайте в материале »«ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники».