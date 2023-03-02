Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
02.03.2023 16:36
Впервые в Карелии останки человека опознали по изображению нейросети
Сегодня 09:34
Астрономы рассказали, что за яркие точки светились в небе над Карелией
02.03.2023 14:18
Водитель разбил свое авто об березу после ДТП в центре Петрозаводска (ФОТО)
02.03.2023 14:17

Эксперт рассказал, как шутка о драке между подростками превратила любителей аниме в «ЧВК Рёдан»

Новости. Общество
12:24, 03 Марта 2023
фото: © Паблик ВК «РЕДАН»

Новости партнеров

Движение «ЧВК Рёдан», с которым связывают массовые драки подростков, создали медийщики и политики, считает специалист по работе с молодежью из Петрозаводска.

«Есть в интернете люди, которые делают шутки. Не все эти шутки понимают, и начинаются какие-то страшные истории. Так было и с «ЧВК Рёдан», — уверен директор АНО «Вирма», специалист по работе по работе с молодежью Антон Воронов.

История создания анимешного движения действительно началась с драки. В середине февраля в одном из московских торговых центров «оффники», околофутбольные фанаты, увидели анимешников. Им не понравилась их внешний вид: длинные волосы, узкие брюки. Спортивные парни, как когда-то люберецкие качки, беспощадно расправляющиеся со странными прическами хиппи и металлистов, решили проучить приверженцев японского искусства. Но анимешники оказались сильнее и одержали верх в драке. Инцидент показался очень смешным некоторым пользователям интернета. Ради шутки сидящие на форумах «Двач» прозвали анимешников «ЧВК Рёдан», поскольку ЧВК «Вагнер» сейчас у всех на слуху, а отряд охотников из аниме «Хантер х Хантер» просто забавный. Но не все эту шутку прочли. «Оффники» обиделись и пошли искать «рёданцев», нападая на случайных анимешников, которые пытались дать сдачи. Полиция стала пресекать драки, задерживая подростков в торговых центрах в разных городах страны, включая Петрозаводск.


фото: соцсети

«За две недели у нас появилась субкультура. А история в том, что не нужно ловить анимешников, а нужно ловить «банды гопников» и «этнические банды», которые давно ходят по торговым центрам и бьют тех, кто им не нравится», — уверен Воронов.

Подробнее читайте в материале »«ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
02.03.2023, 00:10
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.