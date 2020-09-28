Эксперт рассказал об опасности смарт-часов

Основная проблема IoT-устройств – слабые механизмы безопасности.

Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить конфиденциальную информацию пользователя, прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение, рассказал РИА Новости ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев.

По его словам, основная проблема IoT-устройств – слабые механизмы безопасности. Маленький жизненный цикл продукта означает, что регулярных обновлений систем безопасности нет и в устройстве могут быть опасные уязвимости. "Уязвимости IoT-устройств создают благоприятные условия для хакеров при создании масштабных ботнетов типа Mirai и самых мощных атак типа отказа в обслуживании (DDoS) в сети интернет", – отметил он.

"Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку "человек посередине" (MiTM, злоумышленник незаметно меняет связь между двумя сторонами и перехватывает их информацию. – Прим. РИА Новости), что приводит к несанкционированному перехвату данных пользователя", – сообщил Киреев.

"Если отдельно данные о местоположении, звонках и других операциях относительно безопасны, то при их совмещении злоумышленник может узнать ПИН-код от вашей карты, пароли, ваш распорядок дня и многое другое, что даст ему полный контроль над всеми вашими операциями. Например, если производитель смарт-часов использует для хранения и обработки данных централизованные системы, то одной атаки достаточно, чтобы получить все данные покупателей", – предупреждает он.

Эксперт советует пользователям следить за своевременным обновлением ПО смарт-часов и не передавать через них конфиденциальную информацию. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо постоянно обновлять ПО, не вносить CVV банковских карт и контролировать передаваемую информацию", – добавил он.