Эксперт рассказал, почему сегодня выгодно покупать квартиру

О том, что нужно знать при покупке квартиры в Петрозаводске и почему ее выгодно приобретать именно сейчас, рассказал заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.

"Покупка новой квартиры на сегодняшний момент – очень хороший способ вложения денег, даже при условии ипотечного кредитования. Ставка по ипотечным кредитам достаточно низкая – в среднем 8,7%, а для отдельных категорий граждан – еще ниже, даже 5%. Также надо понимать, что в банковской сфере не все просто, и Центральный банк ведет политику по ужесточению требований к заемщикам. В связи с этим можно сделать вывод, что сейчас взять кредит проще, чем в обозримом будущем", - считает заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.

О других плюсах покупки квартиры именно сейчас читайте здесь.