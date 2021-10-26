Эксперт рассказала о вреде сна рядом со смартфоном

Невролог Ольга Зинчева объяснила, почему вредно спать рядом с мобильным телефоном.

Использование смартфонов в ночное время суток считается наиболее опасным, это оказывает негативное влияние на глаза, работоспособность и организм в целом. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог, врач-гирудотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Владимировна Зинчева.

Специалист подчеркнула, что радиочастотное излучение от смартфонов поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье. Наиболее чувствительны к этому дети, беременные, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.

По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств. Однако данных, которые бы со 100% вероятностью подтверждали негативное влияние на организм именно смартфонов на сегодняшний день нет.

«Наиболее опасным для здоровья считается использование смартфонов в ночное время суток. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз. Кроме того у многих людей есть зависимость от социальных сетей, поэтому оторваться от телефона достаточно сложно», — рассказала Зинчева, добавив, что длительная зависимость от мобильных телефонов отрицательно сказывается на психическом здоровье и благополучии организма в целом.

При этом она призвала не забывать, что телефон — это электроприбор, который многие заряжают ночью около своей постели, увеличивая риск возникновения пожаров от электросети.

Чтобы телефон находился в поле зрения человека и при этом не вызывал никаких негативных последствий, его нужно держать на достаточно удаленном расстоянии от места сна и отдыха (на расстоянии минимум 2 м.), вне электросети, при этом так, чтобы его было видно.

Также Зинчева призвала помнить о том, что телефон — это средство связи и пользоваться им нужно лишь по мере необходимости, минимизируя все риски.