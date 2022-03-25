Энергетики продолжают ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях. Возможны кратковременные отключения 

АО «Прионежская сетевая компания» в рамках своей Ремонтной программы на 2022 год выполняет мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей.
В АО «ПСК» предупреждают, что ремонты на энергообъектах невозможно вести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.
Кратковременные отключения электроэнергии с 28 марта по 3 апреля возможны:
Кемский муниципальный район:
- 29 и 30 марта с 11.00 до 16.00. Поселок Панозеро.
Кондопожский муниципальный район:
- 28 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Гирвас; деревня Койкары; поселок Кончезеро: улица Юности (дома 5, 11-14).
- 28 марта с 10.00 до 12.00. Деревня Уница.
- 30 марта с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Гирвасская.
- 30 марта с 13.00 до 16.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дома 2, 2-А).
- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Кончезеро: улица Советов (дома 46, 48, 52, 54).
- 1 апреля с 10.00 до 13.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дом 2).
Лоухский муниципальный район:
- 31 марта с 9.00 до 16.00. Деревня Зашеек.
Медвежьегорский муниципальный район:
- 28 марта с 9.00 до 19.00. Деревни Оятевщина, Речка, Зубово, Мальково.
Прионежский муниципальный район:
- 28 марта с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная (частично).
- С 28 по 31 марта с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Береговая, Озерная, Садовая, Сосновая, Цветочная, переулок Прибрежный.
- 29 марта с 12.00 до 14.00. Деревня Верховье: СТ «Верховье-2», ДНПК «Дачный», ДНТ «Фауна», «Карельская деревня» (ООО «Новая модель»).
- 31 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Косалма.
- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 118-131).
- 1 апреля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха «Айно».
- 1 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Природа», «Каменка», «Земляничка».
Пряжинский национальный район:
- 29 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (дома 52, 58-Б, 62, 64-А).
- 30 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Крупской, Совхозная, Школьная, Красный Бор, Усадебная, Пушкина.
Сегежский муниципальный район:
- 22 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Вача.
- 28 и 29 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.
Лахденпохский муниципальный район:
- 28 и 29 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, Новая, Заозерная, Карельская.
- 28 марта с 13.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Лесная, Зеленая, Трубачева. Производственная площадка ООО «Карелия-Форест».
- С 28 марта по 1 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Фанерная.
- 29 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Первомайская.
- 30 и 31 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, Заречная, Первомайская.