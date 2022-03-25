Энергетики продолжают ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях. Возможны кратковременные отключения 

АО «Прионежская сетевая компания» в рамках своей Ремонтной программы на 2022 год выполняет мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

В АО «ПСК» предупреждают, что ремонты на энергообъектах невозможно вести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 28 марта по 3 апреля возможны:

Кемский муниципальный район:

- 29 и 30 марта с 11.00 до 16.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

- 28 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Гирвас; деревня Койкары; поселок Кончезеро: улица Юности (дома 5, 11-14).

- 28 марта с 10.00 до 12.00. Деревня Уница.

- 30 марта с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Гирвасская.

- 30 марта с 13.00 до 16.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дома 2, 2-А).

- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Кончезеро: улица Советов (дома 46, 48, 52, 54).

- 1 апреля с 10.00 до 13.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дом 2).

Лоухский муниципальный район:

- 31 марта с 9.00 до 16.00. Деревня Зашеек.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 28 марта с 9.00 до 19.00. Деревни Оятевщина, Речка, Зубово, Мальково.

Прионежский муниципальный район:

- 28 марта с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная (частично).

- С 28 по 31 марта с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Береговая, Озерная, Садовая, Сосновая, Цветочная, переулок Прибрежный.

- 29 марта с 12.00 до 14.00. Деревня Верховье: СТ «Верховье-2», ДНПК «Дачный», ДНТ «Фауна», «Карельская деревня» (ООО «Новая модель»).

- 31 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Косалма.

- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 118-131).

- 1 апреля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха «Айно».

- 1 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Природа», «Каменка», «Земляничка».

Пряжинский национальный район:

- 29 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (дома 52, 58-Б, 62, 64-А).

- 30 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Крупской, Совхозная, Школьная, Красный Бор, Усадебная, Пушкина.

Сегежский муниципальный район:

- 22 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Вача.

- 28 и 29 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Лахденпохский муниципальный район:

- 28 и 29 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, Новая, Заозерная, Карельская.

- 28 марта с 13.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Лесная, Зеленая, Трубачева. Производственная площадка ООО «Карелия-Форест».

- С 28 марта по 1 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Фанерная.

- 29 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Первомайская.

- 30 и 31 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, Заречная, Первомайская.