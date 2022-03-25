Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Власти предупредили о «массовом взрыве» в одном из районов Карелии
27.03.2022 16:32
Сильный ветер сорвал часть крыши дома и повалил деревья в Петрозаводске (ФОТО)
27.03.2022 13:47
Известные политики Карелии стали победителями Чемпионата по зимнему плаванию (ФОТО)
27.03.2022 15:34

Энергетики продолжают ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях. Возможны кратковременные отключения 

Новости. Общество
11:26, 28 Марта 2022
фото: © АО «ПСК»

Новости партнеров

АО «Прионежская сетевая компания» в рамках своей Ремонтной программы на 2022 год выполняет мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей. 

В АО «ПСК» предупреждают, что ремонты на энергообъектах невозможно вести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 28 марта по 3 апреля возможны:

Кемский муниципальный район:

- 29 и 30 марта с 11.00 до 16.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

- 28 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Гирвас; деревня Койкары; поселок Кончезеро: улица Юности (дома 5, 11-14).

- 28 марта с 10.00 до 12.00. Деревня Уница.

- 30 марта с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Гирвасская.

- 30 марта с 13.00 до 16.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дома 2, 2-А).

- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Кончезеро: улица Советов (дома 46, 48, 52, 54).

- 1 апреля с 10.00 до 13.00. Поселок Кончезеро: улица Юности (дом 2).

Лоухский муниципальный район:

- 31 марта с 9.00 до 16.00. Деревня Зашеек.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 28 марта с 9.00 до 19.00. Деревни Оятевщина, Речка, Зубово, Мальково.

Прионежский муниципальный район:

- 28 марта с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная (частично).

- С 28 по 31 марта с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Береговая, Озерная, Садовая, Сосновая, Цветочная, переулок Прибрежный.

- 29 марта с 12.00 до 14.00. Деревня Верховье: СТ «Верховье-2», ДНПК «Дачный», ДНТ «Фауна», «Карельская деревня» (ООО «Новая модель»).

- 31 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Косалма.

- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 118-131).

- 1 апреля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха «Айно».

- 1 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Природа», «Каменка», «Земляничка».

Пряжинский национальный район:

- 29 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (дома 52, 58-Б, 62, 64-А).

- 30 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Крупской, Совхозная, Школьная, Красный Бор, Усадебная, Пушкина.

Сегежский муниципальный район:

- 22 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Вача.

- 28 и 29 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Лахденпохский муниципальный район:

- 28 и 29 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, Новая, Заозерная, Карельская.

- 28 марта с 13.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Лесная, Зеленая, Трубачева. Производственная площадка ООО «Карелия-Форест».

- С 28 марта по 1 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Фанерная.

- 29 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Первомайская.

- 30 и 31 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Строительная, Заречная, Первомайская.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
26.03.2022, 15:54
Еще один участок трассы «Кола» перекрыт из-за разгула стихии
25.03.2022, 07:25
«Живодеры, изверги»: в Петрозаводске хозяева бросили умирать собаку, запутавшуюся в цепи (18+)
21.03.2022, 14:47
Жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай (ФОТО)

Аналитика

25.03.2022 14:45
Ничего лишнего - только деньги
Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное
Правительство Карелии разработало антикризисный пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций, адресованных пострадавшим отраслям экономики.
Больничные палаты станут офисом
24.03.2022 15:27
«Находимся в панике и верим в лучшее»
24.03.2022 14:12
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Прокуратура намерена забрать у семьи Боднарчука деньги, гараж и внедорожник
22.03.2022 17:58
Вся аналитика

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.