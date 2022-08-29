Энергетики заявили о ликвидации вызванных стихией массовых обрывов ЛЭП в Карелии

АО «Прионежская сетевая компания» восстановило электроснабжение населенных пунктов Карелии, прерванное из-за разгула стихии в начале сентября.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Перед Днем знаний в Прионежском и Кондопожском районах прошли проливные дожди, сопровождаемые шквалистым ветром. Пострадала дорожная и коммунальная инфраструктура, в том числе, электрические сети, обслуживаемые АО «Прионежская сетевая компания».

С 31-го августа по 2 сентября в сетях АО «ПСК» было зафиксировано 39 отключений, вызванных погодными условиями.

«Основной причиной ЧП в наших электросетях стало падение деревьев на ЛЭП, вызванные сильным ветром и дождем, которые испытывали на прочность республику почти полные двое суток. Работы по восстановлению энергоснабжения начались сразу после получения оперативной информации о происходящем», — сообщил главный инженер компании Владимир Тарачев.

В районы ЧП были оперативно направлены ремонтные бригады из Сегежского, Олонецкого и Медвежьегорского районов. В зоне ответственности АО «ПСК» было задействовано 14 ремонтных бригад в составе 52 человек и 17 единиц специальной техники.

Основные работы они завершили к вечеру 1 сентября. Чуть позже были полностью подключены к энергоснабжению потребители села Деревянное и местечек Зимник, Бараний Берег и Лазурный в Петрозаводском городском округе.

«Несмотря на непростые погодные условия и на то, что для ликвидации последствий стихии нам пришлось привлекать дополнительные силы, подготовка к работе во время осенне-зимнего сезона наших энергообьектов идёт по плану и будет завершена в срок», — отметил генеральный директор Прионежской сетевой компании Игорь Ширшов.