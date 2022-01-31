Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 100 процентов

По сравнению с предыдущей неделей в республике отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 47,8%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным Роспотребнадзора на 31 января, в Карелии за неделю зарегистрировано 10824 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Показатель заболеваемости составляет 177,7 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди выше эпидемического порога на 98,6%. Чаще всего болеют дети. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 364,2, 469,4 и 429,8 на 10 тыс. населения соответственно.

Превышение среднемногонедельного уровня, рассчитанного за 10 лет, отмечается на 17-ти административных территориях. Значительное превышение в Кемском, Лоухском, Прионежском, Сегежском, Пряжинском, Сортавальском, г. Костомукша.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4515 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости 160,8 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 62,2%.

За минувшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделяются риновирусы, вирусы парагриппа. Вирусы гриппа не обнаружены.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 20 человека.