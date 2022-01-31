890x80
Реклама
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
31.01.2022 17:42
«Они ни в чем не виноваты»: готовится запрет на уничтожение конфискованных продуктов 4
Сегодня 00:10

Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 100 процентов

Новости. Общество
09:38, 01 Февраля 2022
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Новости партнеров

По сравнению с предыдущей неделей в республике отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 47,8%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным Роспотребнадзора на 31 января, в Карелии за неделю зарегистрировано 10824 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Показатель заболеваемости составляет 177,7 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди выше эпидемического порога на 98,6%. Чаще всего болеют дети. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 364,2, 469,4 и 429,8 на 10 тыс. населения соответственно.

Превышение среднемногонедельного уровня, рассчитанного за 10 лет, отмечается на 17-ти административных территориях. Значительное превышение в Кемском, Лоухском, Прионежском, Сегежском, Пряжинском, Сортавальском, г. Костомукша.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4515 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости 160,8 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 62,2%.

За минувшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделяются риновирусы, вирусы парагриппа. Вирусы гриппа не обнаружены.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 20 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2022-02-01 10:09:06
Слава богу хоть сборища не отменили и шалют будет!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 5
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 8
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»