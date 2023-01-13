Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен в 1,7 раза

За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели около 5 тысяч жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю выявлено 4957 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, показатель заболеваемости составляет 82,2 на 10 тыс. населения. Эпидпорог превышен в 1,7 раза. Самая высокая заболеваемость отмечается у детей в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет: 278,9, 291,8, 181,9 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2217 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости составляет 78,9 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 22,1 %.

За вторую неделю нового года при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов и гриппа выделен РС-вирусы, вирусы грипп A(H1N1)pdm2009.

В больницы с диагнозом ОРВИ неделю попали 66 человек (-1,5% по сравнению с прошлой неделей).

Ранее Минздрав объяснил рост заболеваемости гриппом в Карелии в 52 раза.