Минздрав объяснил рост заболеваемости гриппом в Карелии в 52 раза

Резкий рост заболеваемости гриппом в Карелии в 2022 году объясняется тем, что его снова стали диагностировать после спада пандемии коронавируса.

Такие разъяснения «Столице на Онего» дали в министерстве здравоохранения республики, комментируя данные Карелиястата за 11 месяцев прошлого года. Согласно статистике, число случаев заболевания гриппом выросло более чем в 52 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Подъем заболеваемости гриппом осенью-зимой регистрируется ежегодно. Но в период пандемии COVID-19 вирусы гриппа были вытеснены коронавирусом, поэтому гриппом заболевали редко. Немаловажно и то, что в период пандемии граждане активно вакцинировались против гриппа и соблюдали правила профилактики заражения. Сейчас ковид уходит, а грипп возвращается», — пояснили в министерстве.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в министерстве рекомендуют носить маски, использовать антисептики, избегать места большого скопления людей и принимать другие меры, защищающие от инфицирования.