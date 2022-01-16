Еще на одном участке трассы «Кола» закрыли движение из-за непогоды

На участке с 1245 по 1272 км автодороги Р-21 в Мурманской области временно закрыто движение всех видов транспорта, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

В связи с неудовлетворительными метеорологическими условиями (плохая видимость из-за сильного снегопада, сопровождаемого ветром) в целях обеспечения безопасности 17 января с 10.00 на участке км 1245— км 1272 автодороги Р-21 «Кола» закрыто движение для всех видов транспортных средств.

В Упрдоре «Кола» просят водителей быть внимательными и учитывать это обстоятельство при планировании маршрутов передвижения.

Ранее сообщалось, что в понедельник с 05:15 на участке км 1408 — км 1510 автодороги Р-21 «Кола» закрыто движение всех видов транспортных средств.