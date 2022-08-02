Еще один детский сад в Петрозаводске затопило во время капремонта кровли

Во время ремонта кровли в детском саду №118 произошли протечки.

Противоречивые впечатления остались у главы столицы Карелии Владимира Любарского после посещения детского сада №118 на Древлянке, где идет ремонт. Здесь так же как и в детсаду №12, здание которого пострадало от ремонта недобросовестного подрядчика,возники проблемы с протечками.

«Во время ее капитального ремонта допущены протечки. Не критично – но заметно. Сейчас внутренние помещения просушиваются, после чего подрядчику предстоит привести их в порядок за свой счет. Должны уложиться в срок при определенных корректировках – увеличении числа рабочих, тепловых пушек и прочего», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Напомним, детский сад №12 залило дождем, после того как подрядчик демонтировал половину кровли.