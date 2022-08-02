В Петрозаводске детский сад залило дождем, после того как подрядчик демонтировал половину кровли

Здание детского сада №12 в Петрозаводске пострадало от ремонта недобросовестного подрядчика.

В соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как расторг контракт с недобросовестным питерским подрядчиком, который во время ремонта детского сада №12 допустил грубые нарушения.

Глава города 9 августа посетил, по его словам, непростой объект.

«Контракт на ремонт кровли детского сада №12 заключили еще в апреле. Питерский подрядчик ООО «СМК-78» должен был приступить к работам в середине июня, но на объект вышел лишь спустя месяц. В первые же дни строительный надзор зафиксировал грубые нарушения производства работ. Поэтому ремонт был приостановлен. В конечном итоге подрядчик успел демонтировать лишь половину «кровельного пирога», но и это привело к залитию внутренних помещений сада», - сообщил Владимир Любарский.

По словам мэра, после таких нарушений было принято решение расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком.

«Фирма непременно будет внесена в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Разобранный участок крыши пока укрыт во избежание новых протечек. По оценкам проектировщиков, ремонт кровли займет около месяца. Новый подрядчик приступит к этим работам в самое ближайшее время», - заверил глава Петрозаводска.

А в целом детский сад №12 оставил у Владимира Любарского, по его признанию, очень приятные впечатления.

«Своё название «Дельфинчик» он оправдывает полностью – здесь работает бассейн, в котором занимаются не только воспитанники, но и приходящие ребята. А еще на территории целая галерея необычных арт-объектов – ежегодно среди родителей проводят ландшафтный фестиваль. Творческие мамы-папы сооружают слонов из труб, грибы из тазиков и всевозможные другие фигуры. Получается очень забавно», - констатировал руководитель города.