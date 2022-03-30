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Еще один пункт пропуска в Карелии на границе с Финляндией изменил режим работы

Новости. Общество
13:46, 06 Апреля 2022
фото: © nordic.space

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Международный автомобильный пункт пропуска Суоперя–Куусамо не будет работать по выходным дням.

Пограничное управление ФСБ России по Карелии сообщает, что с 9 апреля по 31 мая установлен новый режим работы МАПП Суоперя (Лоухский район Карелии)–Куусамо (Финляндская Республика). Теперь пункт будет открыт с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 (по московскому времени). В субботу и воскресенье МАПП функционировать не будет.

«Таким образом, при планировании в указанный период текущего года заграничных поездок через автомобильный пункт пропуска Суоперя–Куусамо, рекомендуем учитывать изменения в режиме работы пункта пропуска», — говорится в сообщении пограничного управления.

Ранее сообщалось, режим работы трех пограничных пунктов пропуска в Карелии изменился с 27 марта.

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