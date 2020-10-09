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Еще одна пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Карелии

Новости. Общество
09:23, 10 Октября 2020
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Число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 41, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в республике подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: умерла петрозаводчанка 1949 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Пожилая женщина скончалась в монопрофильном центре, развернуом на базе госпиталя для ветеранов войн.

По данным оперштаба, за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 72 человек. Из этого числа заболевших - 62 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, один – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 51 человек, в Кеми – 3 человека, в Калевале – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Кондопожском районе – 9 человек (Кондопога – 8, поселок Кяппесельга – 1), в Прионежском районе – 4 человека (поселки Шуя, Чална-1, Деревянка, деревня Бесовец), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский).

За минувшие сутки выздоровели еще 39 человек: в Петрозаводске – 30, в Сегежском районе – 3, в Медвежьегорском районе – 2, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

Всего с начала пандемии заразились COVID-19 4613 человек, выздоровели 3716 пациентов, умер 41 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 751,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 867 случаев, по Северо-Западу – 895,2.

Ранее сообщалось, что свободных мест в больницах Карелии для больных COVID-19 осталось около 40%.

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