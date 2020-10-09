Свободных мест в больницах Карелии для больных COVID-19 осталось около 40%

При необходимости Минздрав республики готов развернуть резервный коечный фонд, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, симптомы средней тяжести, при которых требуется госпитализация, отмечаются у небольшого числа пациентов в Карелии, случаи протекания коронавируса в тяжелой и крайне тяжелой, требующей подключения к ИВЛ, форме, единичны, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Свободными на сегодняшний день остаются 38,2% от созданного по нормативу коечного фонда. Но учреждения здравоохранения готовы развернуть и резервный коечный фонд, отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Карелии обсудили на заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. Как отметила главный санитарный врач республики Людмила Котович, рост числа инфицированных COVID-19 был ожидаем, кроме того, на него повлияло начало учебного года, формирование детских коллективов, завершение периода отпусков в рабочих коллективах. При этом эпидемиологическая обстановка остается контролируемой. Число инфицированных коронавирусом в Карелии на 100 тысяч населения по-прежнему ниже, чем в среднем по России и Северо-Западу.

Большую роль играет своевременное проведение противоэпидемических мероприятий в случае выявления как ковидной инфекции, так и ОРВИ. Напомним, что по ОРВИ основанием для введения карантина является уровень заболеваемости 20% учеников в классе. В таких случаях решения о переводе детей на дистанционное обучение принимаются оперативно. Благодаря своевременному реагированию на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения была ниже эпидпорога на 10,8% (в то время, как в начале сентября этот показатель значительно превышал эпидемический порог). Всего на прошлой неделе ОРВИ заболели 4 тыс. 882 жителя республики.

Как сообщили в оперштабе, случаи инфицирования коронавирусом среди школьников и студентов по-прежнему единичны, однако если коронавирусная инфекция обнаружена даже только у одного ученика, весь класс или группу отправляют на дистанционное обучение. В итоге удается избежать возникновения крупных очагов заболеваемости в образовательных учреждениях.

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о росте завозных случаев COVID-19.