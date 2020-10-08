Главный санитарный врач Карелии заявила о росте завозных случаев COVID-19

Как считает главный санитарный врач республики Людмила Котович, коронавирусную инфекцию стали чаще завозить в регион с различных курортов.

Людмила Котович заявила, что статистика по завозным случаям коронавируса ведется с момента, когда были открыты границы. Показатели демонстрируют рост в течение месяца - с сентября по октябрь. Главный санитарный врач республики утверждает, что инфекцию в регион везут из курортов, откуда возвращаются горожане. Об этом Котович заявила восьмого октября, в четверг, в ходе прямой линии главы Карелии в соцсети.

"У нас с начала мониторинга, это с конца лета, 74 завозных случая - импортированных и завозных из других регионов. То есть наших курортов. Сейчас везут так же из Турции. Поэтому даже если приводить статистику, на первое сентября у нас было 13 только завозных случаев, а на первое октября у нас уже 62 случая было. А сейчас уже 74", - сказала Людмила Котович.

По данным на восьмое октября в Карелии насчитывалось 4464 человека, инфицированных коронавирусом. Число умерших с COVID-19 достигало сорока человек. Выздоровели 3639 человек.