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Главный санитарный врач Карелии заявила о росте завозных случаев COVID-19

Новости. Общество
08:05, 09 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Как считает главный санитарный врач республики Людмила Котович, коронавирусную инфекцию стали чаще завозить в регион с различных курортов.

Людмила Котович заявила, что статистика по завозным случаям коронавируса ведется с момента, когда были открыты границы. Показатели демонстрируют рост в течение месяца - с сентября по октябрь. Главный санитарный врач республики утверждает, что инфекцию в регион везут из курортов, откуда возвращаются горожане. Об этом Котович заявила восьмого октября, в четверг, в ходе прямой линии главы Карелии в соцсети.

"У нас с начала мониторинга, это с конца лета, 74 завозных случая - импортированных и завозных из других регионов. То есть наших курортов. Сейчас везут так же из Турции. Поэтому даже если приводить статистику, на первое сентября у нас было 13 только завозных случаев, а на первое октября у нас уже 62 случая было. А сейчас уже 74", - сказала Людмила Котович.

По данным на восьмое октября в Карелии насчитывалось 4464 человека, инфицированных коронавирусом. Число умерших с COVID-19 достигало сорока человек. Выздоровели 3639 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Avrora
2020-10-09 09:24:11
в 2017 году 1 миллион детей заболели туберкулезом.....
В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек.....
... пандемия COVID-19 унесла жизни более одного миллиона людей и, как ожидается, из-за беспрецедентных сбоев в функционировании систем здравоохранения унесет еще больше человеческих жизней.
Источник: https://www.who.int/ru/news-room/detail/01-10-2020-the-best-time-to-prevent-the-next-pandemic-is-now-countries-join-voices-for-better-emergency-preparedness
Есть предложения:
- пересмотреть работу "системы здравоохранения" и исправить ошибки. Сейчас их исправить!
- прекратить перекладывать функции государства на плечи граждан.
Гость
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