Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
В Петрозаводске противники уплотнительной застройки Старой Кукковки выиграли суд 7
07.10.2020 15:28
"Легковушка" сбила 11-летнего мальчика, перебегавшего "зебру" в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
07.10.2020 15:57
Подросток прыгнул в кишащую крысами воду ради спасения тонущего младенца 4
07.10.2020 19:40
Дмитрий Родионов прокомментировал слухи о перспективах своего назначения сити-менеджером Петрозаводска 13
07.10.2020 11:39

За сутки в Карелии один человек умер от коронавируса и более 70 заразились

Новости. Общество
09:01, 08 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Карелии обостряется с каждым днем.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки в Республиканской инфекционной больнице от коронавируса скончался 53-летний мужчина, имевший сопутствующие заболевания.

В результате общее число умерших составило в Карелии 40 человек.

Также за последние 24 часа еще 72 человека инфицированы коронавирусом. Из этого числа заболел 51 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести. За сутки в крайне тяжелом состоянии госпитализирован один пациент, ему потребовалось подключение к ИВЛ.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 48 человек, в Прионежском районе – 3 человека (село Рыбрека – 2, поселок Новая Вилга – 1), в Кондопоге – 6 человек, в Беломорске – 1 человек, в Питкяранте – 3 человека, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Волома), в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Лахкколампи), в Костомукше – 2 человека, в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 5, поселок Хелюля – 1).

Выздоровели еще 45 человек: в Петрозаводске – 29, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 4, в Лоухском районе – 2, в Кондопожском районе – 6, в Калевальском районе – 1, в Пряжинском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 727 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 850,9 случая, по Северо-Западу – 876,6.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 5
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»