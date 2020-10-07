За сутки в Карелии один человек умер от коронавируса и более 70 заразились

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Карелии обостряется с каждым днем.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки в Республиканской инфекционной больнице от коронавируса скончался 53-летний мужчина, имевший сопутствующие заболевания.

В результате общее число умерших составило в Карелии 40 человек.

Также за последние 24 часа еще 72 человека инфицированы коронавирусом. Из этого числа заболел 51 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести. За сутки в крайне тяжелом состоянии госпитализирован один пациент, ему потребовалось подключение к ИВЛ.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 48 человек, в Прионежском районе – 3 человека (село Рыбрека – 2, поселок Новая Вилга – 1), в Кондопоге – 6 человек, в Беломорске – 1 человек, в Питкяранте – 3 человека, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Волома), в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Лахкколампи), в Костомукше – 2 человека, в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 5, поселок Хелюля – 1).

Выздоровели еще 45 человек: в Петрозаводске – 29, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 4, в Лоухском районе – 2, в Кондопожском районе – 6, в Калевальском районе – 1, в Пряжинском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 727 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 850,9 случая, по Северо-Западу – 876,6.