"Если даже не нужно, купите": священник из Петрозаводска призвал покупать носочки у бабушек (ВИДЕО)

Православный священник Константин Савандер заявил о необходимости поддерживать тех, кто занимается уличной торговлей.

Константин Савандер призвал прихожан приобретать товары, которые продают уличные торговцы. По оценке священника, таким образом удастся оказать помощь тем, кто не готов просить милостыню, а намерен зарабатывать своим трудом. Об этом священник заявил во время проповеди, запись которой выложена на его странице в соцсети.

"Есть люди, которые нуждаются, и которые сидят на снегу, на каких-то ящиках деревянных. Их гоняет милиция. А они пытаются продать какие-то свои носочки вязаные, какие-то свои "закруточки", какую-то свою морковку, какую-то свою консерву, какие-то свои рукоделия. Почему и появились у нас прилавки у церкви. Потому что у магазина я увидел детей. Они, закрывшись фанеркой с одной и с другой стороны, - дети такие неухоженные - предлагали какие-то свои поделки", - рассказал священник. Он отметил, что на такую картину сложно смотреть без слез.

Савандер посоветовал прихожанам помогать уличным торговцам, даже если их товар не особенно нужен покупателю.

"Поэтому помогайте, дорогие братья и сестры. Видите, какая-то бабушка что-то продает, - купите. Если даже не нужно вам, то обязательно купите. Потому что, видите, они не хотят просить подаяния. Они хотят зарабатывать на жизнь свою - очень скромную, очень бедную - но хоть каким-то своим трудом. И мы, проходя мимо, можем оказать именно вот эту Христову помощь именно вот этим людям", - пояснил священник.

Он отметил, что уличные торговцы "выходят на рынки не от жирования: им свести бы концы с концами".

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