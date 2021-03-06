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"Если даже не нужно, купите": священник из Петрозаводска призвал покупать носочки у бабушек (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:34, 07 Марта 2021
фото: Константин Савандер / ВК / скриншот видео
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Православный священник Константин Савандер заявил о необходимости поддерживать тех, кто занимается уличной торговлей.

Константин Савандер призвал прихожан приобретать товары, которые продают уличные торговцы. По оценке священника, таким образом удастся оказать помощь тем, кто не готов просить милостыню, а намерен зарабатывать своим трудом. Об этом священник заявил во время проповеди, запись которой выложена на его странице в соцсети.

"Есть люди, которые нуждаются, и которые сидят на снегу, на каких-то ящиках деревянных. Их гоняет милиция. А они пытаются продать какие-то свои носочки вязаные, какие-то свои "закруточки", какую-то свою морковку, какую-то свою консерву, какие-то свои рукоделия. Почему и появились у нас прилавки у церкви. Потому что у магазина я увидел детей. Они, закрывшись фанеркой с одной и с другой стороны, - дети такие неухоженные -  предлагали какие-то свои поделки", - рассказал священник. Он отметил, что на такую картину  сложно смотреть без слез.

Савандер посоветовал прихожанам помогать уличным торговцам, даже если их товар не особенно нужен покупателю.

"Поэтому помогайте, дорогие братья и сестры. Видите, какая-то бабушка что-то продает, - купите. Если даже не нужно вам, то обязательно купите. Потому что, видите, они не хотят просить подаяния. Они хотят зарабатывать на жизнь свою -  очень скромную, очень бедную - но хоть каким-то своим трудом. И мы, проходя мимо, можем оказать именно вот эту Христову помощь именно вот этим людям", - пояснил священник.

Он отметил, что уличные торговцы "выходят на рынки не от жирования: им свести бы концы с концами".

Ранее священник из Карелии предлагал детям на Новый год купить казачьи шашки со скидкой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-07 16:41:21
Собчак раскрыла данные о «нехилой копеечке» Михалкова,
Вася
2021-03-07 16:20:35
Эти товарищи ещё долго издеваться будут.
Саныч
2021-03-07 15:54:47
Малохольный снова что-то прошептал перед лампадой.
Изя
2021-03-07 16:05:57
Саныч, чо ты так , пусть молотит , ни кому же из умных людей не мешает )))
тетка
2021-03-07 15:42:46
ой, муть какая, неужели кто-то всерьез верит?
Изя
2021-03-07 15:30:27
Чем не местный патриарх , молодой , а пургу несёт классно :)
кир
2021-03-07 15:26:07
Два мешка вязаных носков крепкая баба стоя распродавала. Без налогов и оформления. Кот сказал, что менты её крышевали, а не церковь.
театральный критик
2021-03-07 14:50:37
Яму от снега почисти, а то будет до осени таять.
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