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Священник из Карелии предлагает детям на Новый год купить казачьи шашки со скидкой (ФОТО)

Новости. Общество
06:55, 25 Декабря 2020
фото: страница священника Константина Савандера в ВК/https://vk.com/id12964777?w=wall12964777_9632%2Fall
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Православный священник Константин Савандер изготовил детские подарки – казачьи шашки.

Отец Константин Савандер разместил в Сети фото с игрушечным оружием, которое он сделал сам. Казачьи шашки он предлагает приобрести в подарок детям на Новый год.

"Новогодние подарки - тренировочные казачьи шашки со скидкой ", - написал на своей странице в "ВКонтакте" отец Константин Савандер под фото с "холодным оружием".

Ранее священник из Петрозаводска писал, что возмущен присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

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Комментарии

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Врунов
2020-12-25 09:48:07
Это будет способствовать укреплению традиций карельского казачества. Любо !
nae
2020-12-25 09:17:38
"Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" Матф. 26 ст. 52
Копатыч
2020-12-25 08:42:54
Жуть что детям предлагает впарить , лучше бы яму на площади Кирова закопал .
Саныч
2020-12-25 08:37:17
Вот что в голове у этого человека?
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