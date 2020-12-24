Священник из Карелии предлагает детям на Новый год купить казачьи шашки со скидкой (ФОТО)

Православный священник Константин Савандер изготовил детские подарки – казачьи шашки.

Отец Константин Савандер разместил в Сети фото с игрушечным оружием, которое он сделал сам. Казачьи шашки он предлагает приобрести в подарок детям на Новый год.

"Новогодние подарки - тренировочные казачьи шашки со скидкой ", - написал на своей странице в "ВКонтакте" отец Константин Савандер под фото с "холодным оружием".

Ранее священник из Петрозаводска писал, что возмущен присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.