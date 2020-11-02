Священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами (ФОТО)

Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться".

Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение. К своему посту священник прикрепил фото скульптуры "Фавн" Михаил Коппалева и ссылку на статью, в которой сообщается о том, как отец и сын отмыли скульптуру "Юность" Людвига Давидяна.

"Мы тут Юрия Дмитриева судим за детскую порнографию, а у нас в Петрозаводске недвусмысленные статуи стоят на всеобщее любование. Да еще на святом месте. В чью больную голову зашла мысль сотворить такое? Вместо уничтоженных и оскверненных петрозаводских храмов на Соборной площади построен храм Зефса - Парфенон - театр, а чертик недалеко от места этого (опять же в голом виде) весело играет на дудочке. Много бы можно по всему этому поводу сказать, но гадливо как-то, хочется только сплюнуть и отвернуться", - написал Константин Савандер.

Напомним, ранее священник Константин Савандер инициировал раскопки на площади Кирова в Петрозаводске с целью возведения часовни.