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Священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами (ФОТО)

Новости. Общество
09:36, 03 Ноября 2020
фото: © страница вконтакте Константин Савандер
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Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться".

Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение. К своему посту священник прикрепил фото скульптуры "Фавн" Михаил Коппалева и ссылку на статью, в которой сообщается о том, как отец и сын отмыли скульптуру "Юность" Людвига Давидяна.

"Мы тут Юрия Дмитриева судим за детскую порнографию, а у нас в Петрозаводске недвусмысленные статуи стоят на всеобщее любование. Да еще на святом месте. В чью больную голову зашла мысль сотворить такое? Вместо уничтоженных и оскверненных петрозаводских храмов на Соборной площади построен храм Зефса - Парфенон - театр, а чертик недалеко от места этого (опять же в голом виде) весело играет на дудочке. Много бы можно по всему этому поводу сказать, но гадливо как-то, хочется только сплюнуть и отвернуться", - написал Константин Савандер.

Напомним, ранее священник Константин Савандер инициировал раскопки на площади Кирова в Петрозаводске с целью возведения часовни.

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Комментарии

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Zim
2020-11-03 11:12:13
Сегодня то что вещает Савандер звучит дико, а завтра? Скрепы, традиционные ценности, ненависть к непохожим на нас, всего этого в нашей стране становится больше, или меньше?
АК
2020-11-03 11:11:46
А вообще, напомнило рассказ М. Веллера "Лаокоон".
Горожанин
2020-11-03 11:29:46
АК, точно!
АК
2020-11-03 11:09:57
Там еще "Спящая красавица" на набережной, тоже голая.
Саныч
2020-11-03 11:07:34
Мало ли идиотов вокруг-и что, обо всех писать?
однозначно
2020-11-03 10:53:09
Яму у театра выкопал, вот оттуда черти и поперли.
нетюлень
2020-11-03 10:29:44
Признание чисто по Фрейду. Сколько лет стоят статуи, и никто не кричал, что они без трусов - значит, никого особенно это не волновало. А оказалось, что взволновало.
Дональд
2020-11-03 10:29:32
Шутник, чего куришь?
Ежели б это было лет 50 назад, а сейчас,когда порнуха и разврат дошли уже дальше нЕкуда,на эти скульптуры приятно посмотреть,блин!
Неравнодушный
2020-11-03 10:13:46
Тоже мне новость, давным-давно уже вылетели у людей голуби из-под купола.
Leopol'd
2020-11-03 10:05:08
Молиться ему надо почаще! Может отпустит.
Plant
2020-11-03 10:01:07
Там тяжелые наркотики в ходу у попа, посмотрел его страницу, пишет- " бесы смотрят на нас с луны...Раньше ее называли Селена и считалась жилищем демонов...".
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