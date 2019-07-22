Сторонники возведения часовни на площади Кирова в Петрозаводске ждут разрешения на строительство

Священник Константин Савандер рассчитывал построить культовое сооружение к 100-летию Республики Карелия.

Инициаторы возведения на главной площади карельской столицы – площади Кирова – часовни Фаддея Петрозаводского ждут разрешения на строительство. Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" православный священник Константин Савандер, рабочий проект был отдан на получение разрешения в конце июня. По словам Савандера, проект представляет собой пять томов чертежей.

"Смиренно ждем – сколько надо, – написал священник. – Бизнес говорит, что они получают разрешение 7-8 рабочих дней. У нас – ни ответа, ни привета. С учетом того, что при строительстве храма на Ключевой мы ждали разрешения на строительство почти год (получив 5 отказов, и каждый раз к нашему проекту возникал новый список претензий ), нынешнее "разрешение" ждать придется....сколько придется. Хотя очень бы хотелось, чтобы во время празднования 100-летия Республики Карелия вместо забора стояло замечательное архитектурное сооружение, но "мяч не на нашей стороне".

Напомним, в 2017 году в администрации карельской столицы прошли публичные слушания, большинство участников которых высказались за строительство часовни Фаддея Петрозаводского в природно-рекреационной зоне, расположенной на площади Кирова, по соседству с Музыкальным театром. Инициатором слушаний выступил православный приход храма иконы Божией Матери "Скоропослушница", однако еще до их проведения сторонники строительства часовни получили этот земельный участок в аренду сроком на десять лет.

По замыслу авторов проекта, строительство часовни включает археологические раскопки на месте фундамента одного из разрушенных в советское время соборов, открытие "музейных окон", как на Ивановской площади Московского Кремля, и, наконец, возведение самого культового сооружения. Раскопки на площади Кирова прошли еще два года назад, а минувшей весной на арендованной территории начались земляные работы, которые, как оказалось, никем не были согласованы.