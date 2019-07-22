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Новости. Общество
12:26, 22 Июля 2019
фото: https://vk.com/id12964777

Сторонники возведения часовни на площади Кирова в Петрозаводске ждут разрешения на строительство

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Священник Константин Савандер рассчитывал построить культовое сооружение к 100-летию Республики Карелия.

Инициаторы возведения на главной площади карельской столицы – площади Кирова – часовни Фаддея Петрозаводского ждут разрешения на строительство. Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" православный священник Константин Савандер, рабочий проект был отдан на получение разрешения в конце июня. По словам Савандера, проект представляет собой пять томов чертежей.

"Смиренно ждем – сколько надо, – написал священник. – Бизнес говорит, что они получают разрешение 7-8 рабочих дней. У нас – ни ответа, ни привета. С учетом того, что при строительстве храма на Ключевой мы ждали разрешения на строительство почти год (получив 5 отказов, и каждый раз к нашему проекту возникал новый список претензий ), нынешнее "разрешение" ждать придется....сколько придется. Хотя очень бы хотелось, чтобы во время празднования 100-летия Республики Карелия вместо забора стояло замечательное архитектурное сооружение, но "мяч не на нашей стороне".

Напомним, в 2017 году в администрации карельской столицы прошли публичные слушания, большинство участников которых высказались за строительство часовни Фаддея Петрозаводского в природно-рекреационной зоне, расположенной на площади Кирова, по соседству с Музыкальным театром. Инициатором слушаний выступил православный приход храма иконы Божией Матери "Скоропослушница", однако еще до их проведения сторонники строительства часовни получили этот земельный участок в аренду сроком на десять лет.

По замыслу авторов проекта, строительство часовни включает археологические раскопки на месте фундамента одного из разрушенных в советское время соборов, открытие "музейных окон", как на Ивановской площади Московского Кремля, и, наконец, возведение самого культового сооружения. Раскопки на площади Кирова прошли еще два года назад, а минувшей весной на арендованной территории начались земляные работы, которые, как оказалось, никем не были согласованы.

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Комментарии

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кир
2019-07-22 13:02:28
Копайте до руды. Поощрение церковников в цифровом, просвещенном веке идёт из Москвы. Там нет концепции как сбить племена в одно целое, кроме проверенной веками, церкви.
Мотя
2019-07-22 12:37:29
Ну хрень же полная , не вписывается в облик театральной площади совсем . Кто им дал заключение под это гиблое дело ?Налепили всякой ерунды на площади .
Гость
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