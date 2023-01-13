«Эта потеря не была напрасной»: в Петрозаводске простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом

В столице Карелии похоронили Виктор Изотова, погибшего на Донбассе в ходе специальной военной операции.

О похоронах Виктора Изотова сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Никакие слова не могут сгладить горечь утраты. Но эта потеря не была напрасной. Виктор до конца исполнил свой воинский и гражданский долг, отдал жизнь за нашу Родину. Его жизненный путь совсем недолго был связан с Петрозаводском, но теперь он останется здесь навсегда и город не забудет героя. Вечная память солдату», — пишет мэр города на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, участник спецоперации из Петрозаводска Виктор Изотов награжден Орденом Мужества посмертно.