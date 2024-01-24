«Это просто вредительство»: жители спального района Петрозаводска возмущены качеством уборки снега

Петрозаводчане продолжают резко критиковать манеру работу подрядчиков.

В паблике«КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка» петрозаводчанка Елена Иванова оставила гневный комментарий по поводу качества уборки снега в районе Карельского проспекта.



«Это просто вредительство, направленное против населения! Можно сколько угодно говорить: „Хватит ныть, не видите ничего хорошего…“ Нет! Не вижу. Два дня назад почистили проезд вдоль домов по Карельскому проспекту. И въезд во двор Карельский, 12, Карельский, 14. Да, гудели всю ночь (!), но результат?! Если целью было закопать все возможные для остановки и стоянки автомобилей места — цель достигнута! Аплодирую стоя», — написала горожанка.















Напомним, ранее житель Петрозаводска предрек большой весенний спрос на резиновые сапоги.