«Месиво глубиной 20-30 сантиметров», — житель Петрозаводска предрек по весне большой спрос на резиновые сапоги

Житель Петрозаводска показал мост, соединяющий два крупных района города.

Житель Петрозаводска сфотографировал мост между Кукковкой и Древлянкой и опубликовал в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

Как рассказал автор снимка, со стороны Кукковки, по сегодняшним меркам, тротуар — идеальный. Со стороны Древлянки, начиная от моста, — месиво, глубиной 20-30 сантиметров. На самом мосту вода стоит, тоже примерно 20 сантиметров глубиной.

«Видна свежая колея от спецтехники, только он, видимо, проехал с поднятым ножом/отвалом или это вообще посыпалка проехала», — предположил мужчина.

Возле кольца на Кукковке, навстречу посыпалка попалась, на рыхлый снег, соль с песком — это то, что нужно сейчас, написал пользователь сети.

«А ведь эти все кружева застынут, так и будем ноги выворачивать, пока снегом свежим не присыпет или до весны», — сокрушался петрозводчанин.

«Чую, этой весной сапоги резиновые будут большим спросом пользоваться», — сообщил местный житель.