«Это уже просто попустительство и произвол»: главе Петрозаводска пожаловались на ситуацию в детском саду

По словам местной жительницы, многострадальный детский сад на Древлянке вновь залило водой.

Комментируя один из постов на странице главы Петрозаводска в соцсети, местная жительница пожаловалась на ситуацию в детском саду № 118, расположенном на Древлянке.

По словам женщины, ситуация там, несмотря на продолжающийся ремонт, не улучшается.

«Это уже просто попустительство и произвол! Треть учебного года прошла, а группа 11 так и расположена в физкультурном зале, дети там занимаются, играют, спят. Остальные дети физической культурой в своих группах занимаются, если это так можно назвать! В музыкальном зале снова протечка кровли. Когда всё это закончится?», — написала жительница Петрозаводска.

По ее словам, в администрации города ей отвечают, что подрядчик заканчивает ремонтные работы. Однако тянется ремонт уже слишком долго.

Жительница Петрозаводска попросила Владимира Любарского взять ситуацию с ремонтом детского сада под свой контроль.

Напомним, ремонт в детском саду «118 продолжается уже с лета. Кровлю должны были сделать еще к 20 августа, однако затем ее дважды залило водой. В сентябре, как утверждалось, было выполнено 80% объема. Представители мэрии обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить действия, а также бездействие подрядчика.