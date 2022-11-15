Фантастически красивый лес в Карелии застыл в ожидании зимы (ФОТО)

Недалеко от Петрозаводска мороз одел деревья в иней и сковал озеро льдом.

Читатель прислал в «Столицу на Онего» фотографии заснеженного леса в окрестностях Петрозаводска.

«Фантастическое зрелище. Лес, припорошенный снегом, замер в ожидании зимы», — прокомментировал фото автор.

Как видно на фотографиях, озеро уже замерзло, но снега почти нет — в Карелии сейчас царит антициклон, из-за чего осадков очень мало. Деревья стоят, покрытые инеем, и застывают на морозе.

Ранее фотографиями «серебряных» деревьев поделились жители Петрозаводска.