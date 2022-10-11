Серебряную сказку осени показывают жители Петрозаводска в соцсети (ФОТО)

Заиндевевшие, словно засахаренные, деревья украсили Петрозаводск в конце ноября.
В «Столицу на Онего» читатели присылают огромное количество фото серебряного Петрозаводска.
Также все соцсети пестрят кадрами заиндевевшей природы.
В паблике «Весь Петрозаводск» опубликованы фото Валентины Ховатовой с комментарием: «Сказочная городская красота».
Отметим, что необычно морозная погода установилась в конце ноября в Карелии. Снега почти нет, а холод есть.
В Беломорском районе 25 ноября столбик термометра опустился ниже отметки в 20 градусов.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание