Фестиваль уличного кино стартует в Петрозаводске

Фильмы X Фестиваля уличного кино покажут 15 июня в столице республики.

Показы короткометражных фильмов X Фестиваля уличного кино состоятся в Петрозаводске 15 июня, как сообщает сообщество Центра народного творчества Республики Карелия. До конца месяца внеконкурсную программу фестиваля покажут и в других городах, а показ фильмов конкурсной программы стартует с июля.

Фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский смотр короткого метра. Проект ежегодно собирает более полумиллиона зрителей по всей стране.

Для проведения показов городские площадки, набережные и центральные улицы городов оборудуют под бесплатные уличные кинотеатры. Часть программы пройдет в более привычном для зрителя формате — в кинотеатрах и домах культуры.

Площадкой мероприятия в нашей столице станет кинотеатр «Премьер». Начало в 18.30. Вход свободный.