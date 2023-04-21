Фестиваль, вечеринки, концерты: как провести выходные в Петрозаводске

«Фактор News» опубликовал культурную афишу Петрозаводска на 16–22 июня.

Жители Петрозаводска и жители города смогут культурно провести ближайшие выходные. Уже в пятницу откроется междисциплинарный фестиваль-погружение об индустриальном прошлом и творческом будущем столицы Карелии «Заводь. Искусство на заводе» (16+). Он продлится все выходные. После открытие выставочной программы на территории бывшего ОТЗ выступит FINETUNE (Москва) — экспериментальная электроника, эмбиент и idm. Начало концерта в 19:00.

Очередной квиз от WOW (16+) для любителей пошевелить мозгами пройдет в арт-пространстве «Дом Культуры» (ТРЦ Тетрис) в 19:00.

А в клубе «Культура» всех ждет вечеринка (18+). Хаус, тек, мелодик техно, прогрессив и органик от MadMir, Shturm, RedSkif и T.i.N можно будет услышать в 23:00.

В субботу в Музыкальном театре всех ждут на концерте Уральского Русского народного хора (6+). Знаменитый коллектив выступит в 19:00.

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