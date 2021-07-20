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20.07.2021 17:40

Фиктивный перевозчик грузов из Петрозаводска на протяжении года обманывал своих заказчиков

Новости. Криминал
16:00, 21 Июля 2021
фото: pixabay

Окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Петрозаводска, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Следствием установлено, что уроженец карельской столицы предлагал в интернете услуги по перевозке разногабаритных грузов, выступая представителем несуществующего общества с ограниченной ответственностью. На сайтах объявлений фигурант находил своих жертв, в числе которых были и физические лица, и крупные коммерческие организации. Он связывался с ними сам – обычно звонил по указанным номерам телефонов. Оговорив детали, «контрагент» отправлял потенциальным клиентам по электронной почте фиктивные договоры, в которых были прописаны условия, сроки поставок и реквизиты счёта для внесения предоплаты. Подписав документы, не подозревая о каких-либо корыстных намерениях, заказчики оплачивали услуги. Однако «представитель ООО» вовсе не собирался выполнять своих обязательств: петрозаводчанин просто обналичивал чужие деньги и тратил их на личные нужды.

По версии полиции, с 2018 по 2019 годы обвиняемый украл у своих жертв в общей сложности 479 тысяч рублей.

Фигуранту инкриминируют 13 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в отношении жителей Карелии и других регионов страны. Теперь его судьбу решит суд – ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, более 85 миллионов рублей перевели жители Карелии мошенникам за последние полгода.

 

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