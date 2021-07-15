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Более 85 миллионов рублей перевели жители Карелии мошенникам за последние полгода

Новости. Криминал
13:44, 16 Июля 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Полицейские возбудили около полутора тысяч уголовных дел по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

Мошенники продолжают атаковать жителей Карелии. За 6 месяцев 2021 года полицейские Карелии расследовали 1 424 подобных уголовных дел. Общая сумма ущерба потерпевшим превышает 85 миллионов рублей.

Основными схемами обмана по-прежнему остаются звонки от мнимых сотрудников банка, а также мошенничества при покупках в интернете.

Так, например, 15 июля в полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя горожанка. Она рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников.

Петрозаводчанке позвонил неизвестный, представившийся работником портала Госуслуг, и сообщил, что у нее взломали профиль и злоумышленники угрожают ее финансам. Затем другой неизвестный под видом работника банка стал уговаривать девушку оформить кредит. Петрозаводчанка отказалась, тогда собеседник попросил у нее сообщать коды из смс.

На следующий день злоумышленники отправили девушку уже в другой банк — там ей кредит не дали, но горожанка вспомнила о кредитной карте и перевела почти 100 тысяч рублей аферистам. Звонившие настаивали на новых переводах. Тогда девушка позвонила бывшему мужу, который объяснил ей, что она связалась с мошенниками, и посоветовал обратиться в полицию.

Всё это она рассказал полицейским, когда пришла в первый раз. Но в те же сутки петрозаводчанка вновь лишилась средств — оказывается, мошенники оформили кредит на ее имя на 100 тысяч рублей. Общий ущерб, таким образом, составил порядка 200 тысяч рублей. Сотрудники МВД проводят проверку.

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