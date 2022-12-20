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Финляндия запретила вывоз в Россию «средств для борьбы с беспорядками»

Новости. Общество
20:30, 20 Декабря 2022
фото: stock.adobe

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Новый пакет ограничений со стороны Евросоюза предусматривает расширения списка товаров, запрещенных к вывозу из Финляндии.

Как сообщает РБК со ссылкой на Таможенную службу Финляндии, под ограничение попадают беспилотные двигатели, средства для борьбы с беспорядками, химические и биологические материалы, а также различные электронные компоненты. При этом сохраняются ограничения на вывоз товаров, введенные ранее, в частности, товары стоимостью более 300 евро.

Отдельно ЕС вводит запрет на продажу в Россию товаров, которые могут способствовать «улучшению ее промышленных возможностей». Под эту категорию попадают, ПВХ, краски и лаки, бумага и картон, латекс, электрические аккумуляторы, различные машины. Этот список дополнили ноутбуками, запоминающими устройствами, кинокамерами, объективами для камер, электрогенераторными установками с поршневым двигателем с искровым зажиганием, радиоаппаратурой дистанционного управления, а также игрушками и моделями со встроенным двигателем.

Помимо новых ограничений в санкционным пакете также отразили ряд исключений. Послабления коснулись пищевого производства. Для личного пользования можно будет ввозить хлебопекарные печи, машины для подогрева пищи, оборудование для производства хлебобулочных изделий.

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