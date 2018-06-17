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Новости. Общество
12:45, 17 Июня 2018

Финны завели помощника таможни, который будет искать мясные продукты на границе с Россией

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С помощью золотого ретривера Айно таможня хочет предотвратить ввоз в страну мясных изделий, которые могут быть заражены африканской чумой свиней.

Таможенная служба закончила обучение нового сотрудника специального назначения. В задачи золотистого ретривера по кличке Айно будет входить поиск мясных продуктов, которые пересекающие государственную границу со стороны России захотят провезти в страну. Эти меры были приняты для недопущения на территорию Финляндии африканской чумы свиней, пишет yle.

В начале карьеры Айно будет стажироваться на погранпункте Ваалимаа, однако позже поступит в распоряжение таможенников Нуйямаа. При необходимости она будет помогать находить мясные изделия на других пунктах пересечения границы, в том числе в аэропортах и на морских вокзалах.

Всего в финской таможне работает почти пятьдесят собак. Большая часть из них натренирована на поиск наркотических средств, остальные ищут табачные изделия, наличные деньги, оружие и взрывчатые вещества. Айно стала первой "продуктовой" собакой на службе.

Опыт для ее обучения перенимался в самом загруженном аэропорту Европы – в лондонском Хитроу. Благодаря подготовке ретривер может обнаружить свинину, говядину, мясо курицы и кабана, а также различные произведенные из них изделия в различных видах упаковки.

Пока в Финляндии не было случаев заражения африканской чумой свиней, однако болезнь представляет опасность для свиноводческого хозяйства страны. Обычно вирус передается от животного к животному по воздуху, но может быть передан и через зараженную свинину. Четыре года назад болезнь добралась до Польши и Прибалтики, а в прошлом году была впервые зафиксирована в Чехии и Румынии. Чума также распространена на территории Украины.

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