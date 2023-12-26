Фонд венчурных инвестиций поддерживает инновации в Карелии

Фонд венчурных инвестиций поддерживает новаторские идеи и желание их воплотить в жизнь.

Фонд венчурных инвестиций оказывает поддержку тому, у кого есть креативные идеи и желание их реализовать. Здесь же обеспечат сопровождение проекта на всех этапах его развития. Так, в текущем году Фонд поддержал льготными займами три проекта на общую сумму 19,5 млн рублей.

Подробнее о мерах поддержки, которые оказывает Фонд предпринимателям и ученым, читайте по ссылке.