Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика
Сегодня 12:31
Жителям Карелии объяснили, почему в саунах не должно быть бильярда
Сегодня 13:04

Герой России поддержал выдвижение Владимира Путина

Новости. Общество
19:35, 03 Января 2024
фото: ИА «Республика», Сергей Юдин

Новости партнеров

Герой России Илья Сизов 2 января поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в Петрозаводске на пункте сбора подписей, расположенном в ТРЦ «Лотос Плаза».

Свою подпись за выдвижение Владимира Путина Илья Сизов прокомментировал желанием сохранить в стране сильную армию: «По-моему, тут все очевидно, — сказал Сизов, — я поддержал сильную страну, способную победить любого врага. По моему мнению, Владимир Путин доказал, что может успешно решать проблемы как внутри страны, так и за ее пределами».

Илья учился в петрозаводской школе № 45, в столице Карелии живут его родные. Отец и старший брат героя посвятили свою жизнь военной авиации.

Во время спецоперации, в 2022 году, Сизов получил звание Героя Российской Федерации после того, как нанес по вражескому вертолету Ми-14 удар на предельно низкой высоте и тем самым не позволил противнику высадиться на остров Змеиный.

Недавно на фасаде лицея № 1 в Древлянке появился мурал с портретом героя в военной форме. Он создан по инициативе соученика, чтобы напомнить о военных заслугах Ильи. Сизов лично уничтожил 11 летательных аппаратов противника (три самолета Су-24, три самолета Су-27, два самолета МиГ-29, два вертолета Ми-24, вертолет Ми-14) и два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России.

Каждый житель Петрозаводска, который хочет поддержать выдвижение Владимира Путина, может поставить свою подпись на пунктах, организованных волонтерами Народного фронта в ТЦ «Макси» или «Лотос Плаза». В выходные и праздничные дни это можно сделать с 12:00 до 15:00. А в будни в этих в торговых центрах активисты будут работать с 17:00 до 20:00.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2023, 22:00
Эксперты предсказали серьезное изменение курса рубля
30.12.2023, 11:19
Эксперты объяснили рекордное падение рубля
02.01.2024, 10:00
Опубликован суровый прогноз погоды в Петрозаводске на ближайшие трое суток
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
27.12.2023, 14:33
Определены города Карелии с самым высоким уровнем радиации
29.12.2023, 17:20
В Петрозаводске арестовали больше 116 килограммов рыбы

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.