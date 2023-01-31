Форелеводы замахнулись на питьевое озеро в поселке Карелии и встретили сопротивление

Жители карельского поселка выступают против размещения форелевого хозяйства на Лоухском озере, из которого они берут воду для питья.

В конце января республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства собиралось провести заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков, на которое был вынесен вопрос о формировании РВУ под выращивание форели на Лоухском озере. Площадь нового участка, который предполагалось разместить в районе Каменных островов, должен был составить 4,7 гектара, а минимальный объем производства товарной форели – почти 33 тонны.

Однако планы форелеводов вызвали обеспокоенность местных жителей, для которых Лоухское озеро является источником питьевой воды. Как рассказала «Столице на Онего» глава Плотинского сельского поселения Ольга Квяткевич, в населенном пункте нет очистных сооружений, и вода поступает в дома прямо из озера.

«19 января мы провели собрание, на которое приезжал Царев (генеральный директор ООО «Акварекс БИО», которое подало заявку на формирование рыбоводного участка на Лоухском озере – прим. «Столицы на Онего»). Он привез с собой какие-то две книжки, которые назвал научным исследованием, подтверждающим, что на нашем озере можно разводить форель. Но когда мы спросили у него, кто и когда проводил эти исследования, он не смог ответить. Поселок у нас небольшой, мы все друг друга знаем, и знаем, кто и куда приезжает. Но никто из наших жителей не видел, чтобы на озере проводили какие-то исследования», – сообщила Ольга Квяткевич.

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