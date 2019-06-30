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Новости. Спорт
12:49, 30 Июня 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

ФОТО: Бег, плаванье, гонки с собаками – в горном парке Рускеала прошли необычные соревнования

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Более тысячи спортсменов из разных стран и регионов России собрались в Карелии на фестивале ЕcoFest Ruskeala.

Как сообщили в правительстве Карелии, более тысячи спортсменов из семи стран мира и 37 регионов России участвовали в необычных соревнованиях фестиваля ЕcoFest Ruskeala в Горном парке "Рускеала".

Бег, плавание, гонки с собаками и авторская гонка на SUP-бордах продолжалиь почти 12 часов подряд.

На финише каждый участник получил уникальный артефакт ручной работы из белого Рускеальского мрамора, известного на всю страну. Более 4000 зрителей наблюдали состязания на разных площадках Горного парка.

ЕcoFest Ruskeala проводится уже в третий раз: количество участников – любителей активного образа жизни и путешествий увеличивается с каждым годом.

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