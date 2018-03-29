ФОТО: Глава Карелии рассказал о новом детском Центре чтения

Новые помещения создаваемого детского Центра чтения при Национальной библиотеке расположены в изолированном секторе здания.

Об этом на своей страничке ВКонтакте написал глава Карелии Артур Парфенчиков. В Центре предполагается отдельный вход с электронным учетом посещений, удобная входная группа, место для зимнего сада, отдельные помещения для занятий и мастер-классов с детьми, комфортные условия для персонала. Созданы все условия для обслуживания детей-инвалидов.

"При этом Центр чтения сможет дополнительно, свободно и бесплатно как структурное подразделение Национальной библиотеки пользоваться всеми самыми современными ресурсами учреждения. У Центра будет свой руководитель, свои планы работы и отчетность. Но и в задачи Национальной библиотеки будут входить вопросы детского чтения", - написал Парфенчиков.